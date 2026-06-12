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企業端午送禮 不能抵稅

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

企業端午節送禮，別誤踩稅務地雷。財政部高雄國稅局表示，企業採購禮盒贈送客戶或發放給員工，相關進項稅額不得申報扣抵營業稅，若誤列為可扣抵項目，除須補繳稅款外，還可能面臨裁罰。

端午節將到來，不少企業與商家陸續採購粽子禮盒、伴手禮等商品，以饋贈客戶、合作廠商或慰勞員工。不過，高雄國稅局提醒，這類支出雖屬企業常見營運活動，但在營業稅申報上有特別規定，營業人取得進項稅額不能拿來扣抵銷項稅額。

依《加值型及非加值型營業稅法》規定，營業人購買貨物或勞務所支付的進項稅額，原則上可用來扣抵銷項稅額，以減輕營業稅負擔。

不過，若購買的物品是供交際應酬或酬勞員工使用，例如贈送客戶、業務往來對象的節慶禮品，或發放給員工的端午禮盒、尾牙摸彩獎品及其他福利品等，則屬於不得扣抵項目。

國稅局說明，依營業稅法規定，營業人因交際應酬或酬勞員工所取得的進項憑證，其進項稅額不得申報扣抵銷項稅額，因此，企業即使取得載有營業稅額的統一發票，也不能將相關稅額列入營業稅申報的扣抵項目。

舉例來說，某公司於端午節前採購60盒禮盒，分別贈送客戶及員工，取得進貨金額12萬元、進項稅額6,000元的三聯式統一發票，該公司在申報營業稅時，誤將這筆6,000元進項稅額列為可扣抵項目，經國稅局查獲後，除須補繳6,000元稅款外，還可能因虛報進項稅額而遭裁罰。

國稅局 端午節 營業稅

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