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孫子繼承遺產 課稅兩情境

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

隨高齡化社會來臨，財富傳承議題愈來愈受民眾關注。財政部中區國稅局表示，若由孫子女繼承遺產，可能會有「拋棄繼承」、「代位繼承」兩情境，在課徵遺產稅時，直系血親卑親屬（子女）扣除額計算方式有別，應特別留意相關規定。

許多人以為同樣是祖父母遺產由孫子女繼承，不會影響遺產稅扣除額。中區國稅局解釋，拋棄繼承與代位繼承的法律性質不同，因此會牽動遺產稅子女扣除額。

國稅局表示，依《民法》規定，直系血親卑親屬（子女、孫子女都算）為第一順位繼承人，依《遺產及贈與稅法》規定，繼承人為直系血親卑親屬者，每人可自遺產總額中扣除56萬元。若繼承人為未成年人，還可依距離成年年齡的年數，每年再加扣56萬元。

祖父母遺產一般由父母繼承，不過在父母「拋棄繼承」情境下，由孫子女繼承時，卑親屬扣除額並非依實際繼承的孫子女人數計算。依規定，親等較近的繼承人（父母）拋棄繼承後，由次一親等卑親屬（孫子女）繼承者，扣除額仍以拋棄繼承前，原本可適用人數為限。

至於代位繼承，則是依民法規定，第一順位繼承人（父母）若在繼承開始前已死亡或喪失繼承權，其直系血親卑親屬（孫子女）可代位繼承，此時，每位代位繼承人都可適用56萬元的直系血親卑親屬扣除額。

舉例來說，王先生（化名）去世後，留下一名兒子、一名女兒，各育有兩名孩子（即王先生有四名孫子女）。若兒子與女兒在父親過世後三個月內，向法院聲明拋棄繼承，改由四名孫子女繼承王先生遺產，實際上雖有四名繼承人，但因是拋棄繼承案件，計算直系血親卑親屬扣除額人數，只能以拋棄繼承前為準，也就是兩名子女、每人56萬元，只能扣除112萬元。

但如果兒子、女兒都比王先生早過世，四名孫子女為「代位繼承」，此時，每人都有56萬元扣除額，合計可扣除224萬元。

國稅局 遺產稅 財政部

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