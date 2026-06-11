營所稅大增7.7倍、證交稅衝2.9倍 帶動5月稅收達5,770億元、年增84%

財政部11日公布最新稅收，5月實徵淨額5,770億元，與去年同期相比增加84％，受到台股5月上市上櫃股票平均每日成交值為1兆5,324億元影響，證交稅也衝至704億元，大增2.9倍。

5月實徵淨額與上年同月比較，分別以營所稅、證交稅、營業稅增加較多，累計1至5月實徵淨額1兆4,220億元，與上年同期比較，同樣也是以營所稅、證交稅、營業稅有明顯增加。

營所稅5月實徵淨額1,886億元，年增7.7倍，累計1至5月實徵淨額1,920億元，年增4.9倍，主要是去年受到美國對等關稅帶來之衝擊，所得稅結算申報及繳納期限延長至6月底，造成基期偏低影響。

證交稅5月與累計1至5月上市上櫃股票平均每日成交值為1兆5,324億元、1兆927億元，分別年增2.9倍、1.8倍，帶動5月證交稅實徵淨額704億元，年增2.9倍；累計1至5月實徵淨額2,487億元，年增1.7倍。

營業稅5月實徵1,299億元，年增19.2％，累計1至5月實徵淨額3,540億元，年增17.4％。主要是因為內需穩定，再加上以資通及視聽產品、電子零組件等進口代徵稅額增加，但出口暢旺，適用外銷零稅率營業人申請退稅亦增，抵銷部分增幅。