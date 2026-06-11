移轉訂價查核趨嚴 勤業眾信籲企業從三大方向布局

移轉訂價查核愈來愈嚴格，企業不能只把文據當成報稅文件。在全球反避稅與資訊透明化趨勢下，台灣移轉訂價制度持續與國際接軌，企業除了申報關係人交易外，也必須確保移轉訂價報告、集團主檔報告及國別報告等三層文據內容一致，否則將面臨更高的查核風險。

勤業眾信稅務部資深會計師朱光輝表示，近年台灣參照BEPS（稅基侵蝕及利潤移轉）行動方案第13項計畫，以「移轉訂價報告、集團主檔報告及國別報告」三層文據作為法遵核心架構，強化關係人交易揭露、文據準備及查核標準的一致性。

以半導體產業為例，由於跨境供應鏈分工複雜，涉及晶圓及原料採購與銷售、集團內服務、技術授權等交易，同時涵蓋有形資產、無形資產、勞務及資金等多種受控交易。稅務機關可透過三層文據檢視企業的利潤分配是否與實際價值創造相符，因此企業的稅務治理重要性也大幅提升。

朱光輝指出，半導體產業的核心價值來自研發能力、製程技術、良率管理及客戶與產品組合等無形資產。稅務機關在檢視利潤配置時，通常會從集團價值鏈、關鍵功能、風險承擔及無形資產配置等面向進行評估。因此，三層文據不應僅止於「法遵文件」，而應反映企業供應鏈布局及經營決策的實際情況，企業也應定期檢視各類受控交易是否符合移轉訂價原則。

勤業眾信稅務部協理盧國正表示，半導體產業移轉訂價的挑戰主要來自「多點價值創造」，包括研發、製程改善、設備投資、良率提升、客戶共同開發以及市場與產能配置等。因此企業應優先確認四項一致性。

首先是契約一致性，關係企業間簽訂的合約內容必須與實際交易情況相符；其次是功能與風險一致性，需明確界定各方承擔的良率、報廢、原料價格波動、庫存跌價、產能閒置及產品召回等風險，並完整說明無形資產的開發、提升、維護、保護及應用（DEMPE）情形；第三是財務資訊拆分一致性，企業必須能合理區分受控與非受控交易的財務資料；第四則是文據來源一致性，確保三層文據、財務報表、稅務申報資料及交易憑證之間的數字與敘述相互吻合。

隨著稅捐機關透過營所稅、移轉訂價及營業稅等資料交叉比對，查核力道持續升高，企業可從三個方向強化稅務治理。首先，全面盤點受控交易並確認資料來源及相關憑證；其次，以價值鏈角度重整移轉訂價文據架構，將研發、製程、工程、良率及客戶合作等價值活動，對應到功能、風險及利潤分配；最後，若集團採年度一次性移轉訂價調整，也應同步考量海關完稅價格、稅費申報及調整時點，並預先準備調整依據及佐證文件。

勤業眾信提醒，在全球稅務透明化與跨國查核趨勢下，移轉訂價已不再只是年度報稅工作，而是攸關供應鏈布局、無形資產管理及利潤配置的重要治理議題。企業若能提早從價值鏈與資料治理角度規劃，將有助降低跨國稅務風險，提升營運韌性。