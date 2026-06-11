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端午送禮藏別踩稅務地雷！企業做錯一件事補稅又挨罰

經濟日報／ 記者胡順惠／即時報導
企業購買供交際應酬或酬勞員工使用等禮品，屬於不得扣抵項目。示意圖，與新聞無關。記者黃筱晴／攝影
企業購買供交際應酬或酬勞員工使用等禮品，屬於不得扣抵項目。示意圖，與新聞無關。記者黃筱晴／攝影

端午送禮可別誤踩稅務地雷。高雄國稅局提醒，企業採購禮盒贈送客戶或發放給員工，相關進項稅額不得申報扣抵營業稅，若誤列為可扣抵項目，除須補繳稅款外，還可能面臨裁罰。

端午節即將到來，不少企業與商家陸續採購粽子禮盒、伴手禮等商品，作為饋贈客戶、合作廠商或慰勞員工之用。不過，高雄國稅局提醒，這類支出雖屬企業常見營運活動，但在營業稅申報上有特別規定，營業人取得的進項稅額並不能拿來扣抵銷項稅額。

依《加值型及非加值型營業稅法》規定，營業人購買貨物或勞務所支付的進項稅額，原則上可用來扣抵銷項稅額，以減輕營業稅負擔。不過，若購買的物品是供交際應酬或酬勞員工使用，例如贈送客戶、業務往來對象的節慶禮品，或發放給員工的端午禮盒、尾牙摸彩獎品及其他福利品等，則屬於不得扣抵項目。

國稅局說明，依營業稅法第19條規定，營業人因交際應酬或酬勞員工所取得的進項憑證，其進項稅額不得申報扣抵銷項稅額，因此，企業即使取得載有營業稅額的統一發票，也不能將相關稅額列入營業稅申報的扣抵項目。

舉例來說，某公司於端午節前採購60盒禮盒，分別贈送客戶及員工，取得進貨金額12萬元、進項稅額6,000元的三聯式統一發票，該公司在申報營業稅時，誤將這筆6,000元進項稅額列為可扣抵項目，經國稅局查獲後，除須補繳6,000元稅款外，還可能因虛報進項稅額而遭裁罰。

國稅局提醒，節慶送禮雖是企業維繫客戶關係及照顧員工的重要方式，但在辦理營業稅申報時，應特別留意進項稅額是否符合扣抵規定，以免因一時疏忽而增加補稅及罰鍰負擔。

此外，若營業人自行檢查後發現已將不得扣抵的進項稅額誤列申報，只要在未遭人檢舉，且稽徵機關尚未展開調查前，主動依《稅捐稽徵法》第48條之1規定向轄區稅捐機關補報、補繳漏稅款，僅需加計利息，不必受罰。

國稅局 營業稅 端午節

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