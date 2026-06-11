夫妻共有土地注意！這觀念弄錯自住優惠說掰掰

不少民眾認為，夫妻共同持有土地，只要其中一人申請地價稅自用住宅用地優惠稅率，整筆土地就能適用優惠稅率課稅。不過，彰化縣地方稅務局提醒，這是常見誤解，夫妻若同為土地所有權人，必須分別提出申請，才能讓全部持分都適用自用住宅用地稅率。

稅務局表示，地價稅自用住宅用地稅率屬於特別稅率，依法須由土地所有權人主動提出申請。實務上若土地登記為夫妻共有，即使雙方設籍及使用情形都符合規定，也不能由其中一人代替另一人申請。

稅務局說明，若夫妻共有土地僅由其中一方提出申請，稽徵機關只能核准申請人持有的土地持分適用自用住宅用地稅率；至於另一方持有的土地持分，因未提出申請，仍須按一般用地稅率課徵地價稅，導致整體稅負增加。

符合自用住宅用地規定的民眾，如尚未提出申請，應把握期限辦理。依規定，地價稅自用住宅用地稅率申請期限為每年地價稅開徵前40日，也就是9月22日前提出申請，經核准後當年度即可適用優惠稅率；若逾期申請，則須等到次年才能適用。

稅務局呼籲，夫妻共有土地所有權人應確認是否都已完成申請程序，以免因誤以為一人申請即可適用全數持分，而錯失節稅權益。