特留分修法 拚本會期三讀

隨時代變遷，兄弟姊妹特留分存廢受到各界討論，法務部日前已預告民法相關修法草案，不過因預告需時兩個月，立院國民黨團認為，社會對修法有高度共識，已將藍委修法草案排入院會議程「討論事項」，力拚本會期完成三讀。

民進黨團重申，希望待法務部版本預告結束、通過審查後，再與藍委版本一同進入協商、表決程序。

上周經黨團協商，朝野雙方同意，由司法法制委員會召委、綠委莊瑞雄提出與「法務部版本」完全一樣的修正草案，先送到立法院與藍委提案的16版本再次黨團協商，之後進入最終三讀表決程序。最後這場協商將由立法院長韓國瑜召開，目前時間仍未定，最快擬於6月三讀。

針對「刪除手足特留分」修法，立法院上會期、2025年底，已有16位國民黨立委提出修法草案，其中包含三大類主張。

其一，呼應民團建議，刪除兄弟姊妹特留分。其二，「有條件」保留手足特留分。其三，強調新法不溯既往，施行前發生的繼承案件應適用舊制。

藍委積極提案，不過當時法務部認為尚須研議修法，民進黨團表示尊重法務部研議，未有綠委提案修法。

法務部表達相當重視「手足特留分」修法，為使條文更完善，再邀集學者檢討修正「民法繼承編」研究案後，廣泛蒐集日本、德國、南韓及瑞士等外國立法例，前後召開七次研修會議，上周提出修法版本。

不過法務部草案預告期為兩個月，且還要經行政院會通過，才會送立院審查。在法務部提出版本前，藍委提案歷時已久，16版本已審查完畢送出委員會，上周也已針對「特留分修法」黨團協商，對於要送至院會表決版本都有基礎共識。

距離立法院本會期結束，僅剩兩個多月，若要等法務部版本，恐要延宕到下會期才能完成審查。國民黨團討論認為，該議題已有社會高度共識，應可早日通過，不須再拖時間。