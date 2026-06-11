聽新聞
0:00 / 0:00
退稅支票 一年內須兌領
花蓮縣稅務局提醒，退稅支票兌領期限為一年，民眾收到後應儘速辦理兌現或存入帳戶，以免支票失效影響自身權益。
稅務局表示，若超過期限仍未辦理兌領，支票即失去效力，民眾須重新向稅務機關申請補發退稅款，將延後實際收到退稅款的時間。
稅務局指出，每年都有部分民眾因忙碌、疏忽或忘記兌領退稅支票，導致支票過期失效。雖仍可申請補發，但必須重新辦理相關程序，增加行政成本，也讓退稅款無法即時入帳，因此收到退稅支票後應儘快處理。
此外，退稅支票均以雙掛號方式寄送。若民眾因搬家、更改通訊地址或無法親自簽收，導致郵件遭退回，待郵局退件後，可攜帶本人國民身分證及印章前往稅務局領取支票。若不方便親自到場領取，民眾也可提供本人金融機構帳戶資料，向稅務局申請改採「直撥退稅」方式，由稅務機關直接將退稅款匯入指定帳戶，省去領取及兌現支票程序。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。