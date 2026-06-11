退稅支票 一年內須兌領

早在21世紀初，台灣與美國即進行一連串的雙邊談判，包括台美自由貿易協定在內，也有美國國會以決議案形式背書。雖拉近台美經貿與投資關係的各種嘗試，在不同總統任內曾經數次討論；但在川普第二任的強勢主導下，終於在今年2月完成簽署「台灣與美國間對等貿易協定」。

2026-06-11 06:05