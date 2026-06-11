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退稅支票 一年內須兌領

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

花蓮縣稅務局提醒，退稅支票兌領期限為一年，民眾收到後應儘速辦理兌現或存入帳戶，以免支票失效影響自身權益。

稅務局表示，若超過期限仍未辦理兌領，支票即失去效力，民眾須重新向稅務機關申請補發退稅款，將延後實際收到退稅款的時間。

稅務局指出，每年都有部分民眾因忙碌、疏忽或忘記兌領退稅支票，導致支票過期失效。雖仍可申請補發，但必須重新辦理相關程序，增加行政成本，也讓退稅款無法即時入帳，因此收到退稅支票後應儘快處理。

此外，退稅支票均以雙掛號方式寄送。若民眾因搬家、更改通訊地址或無法親自簽收，導致郵件遭退回，待郵局退件後，可攜帶本人國民身分證及印章前往稅務局領取支票。若不方便親自到場領取，民眾也可提供本人金融機構帳戶資料，向稅務局申請改採「直撥退稅」方式，由稅務機關直接將退稅款匯入指定帳戶，省去領取及兌現支票程序。

郵局

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