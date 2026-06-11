補習班開收據 課印花稅

桃園市稅務局表示，依《印花稅法》規定，只有政府機關及公私立學校處理公款所開立的憑證，才能免納印花稅，一般私人或團體設立的補習班並不適用相關免稅規定。

稅務局表示，印花稅法明定，政府機關書立或使用於一般應負納稅義務的各種憑證，及公私立學校處理公款所發出的憑證，可免貼印花稅票。不過依《補習及進修教育法》設立的短期補習班，即使從事教育活動，也不具備學校身分，因此向學員收取各項費用所開立的收據，仍屬印花稅課徵範圍，應依規定按收據金額課徵印花稅。

舉例來說，桃園市某國民中學開設課後輔導班，向學生收費並開立收據，由於屬公立學校處理公款，其收據可適用免納印花稅規定；但若學校對面設有私人經營的升學補習班，向學生收取補習費並開立收據，則不適用免稅規定。