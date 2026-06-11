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欠稅大戶案件 財部7月1日公告

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

為加強清理欠稅，財政部、各稽徵機關將於7月1日上午8時起，在網站公告轄內重大欠稅人資料，公告期間至12月31日止。

財政部台北國稅局指出，依《稅捐稽徵法》規定，個人累計欠稅超過1,000萬元、營利事業累計欠稅超過5,000萬元，且案件已確定者，都將列入重大欠稅人公告名單。

台北國稅局表示，公告內容包括欠稅人的姓名或公司名稱、欠稅稅目、欠稅年度、欠稅及罰鍰金額，以及地址等資料。其中，若欠稅人為公司，還會一併公告負責人姓名及地址。公告期間如欠稅金額有變動，國稅局也會同步更新相關資訊。

不過，若欠稅人已獲准分期繳納，且按期繳納各期稅款，則不會被列入公告名單。但若未依規定繳納任一期款項，且剩餘欠稅金額仍達公告標準，就會被重新列入公告。

財政部自2010年起年年公開重大欠稅案件，以去年公告情況來看，去年7月1日全國共公告868件，欠稅金額約828億元，與前年公告資料相比，件數減少47件、金額減少66億元。

儘管每年都公布欠稅大戶，不過攤開名單，前20大欠稅大戶幾乎多為熟面孔，例如去年個人欠稅最大戶，為已故股市聞人黃任中，因積欠綜所稅，欠稅與罰鍰金額逾19億元；去年第二名為高雄黃承志家族，綜所稅、遺產稅與罰鍰合計超過15億元；黃任中姊姊夏黃新平為第三名，去年公告欠稅逾12億元。

今年名單是否會有變化，以及過去一年來追回多少欠稅，受到外界關注。

國稅局提醒，欠稅人應盡速繳清稅款。由於金融機構代收稅款後，到實際入庫仍有作業時間差，若民眾在公告前已完成繳納，應儘快向國稅局提供繳款證明，以免因資料尚未更新而遭公告欠稅資訊，影響個人或企業聲譽。

國稅局 財政部

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