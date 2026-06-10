繼承房地要注意！漏掉關鍵步驟 恐白繳五倍稅金

每年地價稅開徵前，常有民眾發現，明明繼承的房地仍自住使用，地價稅卻從自用住宅稅率改按一般用地稅率課徵。台中稅務局提醒，繼承土地後，即使使用情形完全沒有改變，由於土地所有權人已變更，原有的自用住宅用地優惠資格不會自動延續，必須由繼承人重新提出申請，經核准後才能適用優惠稅率。

稅務局表示，許多民眾誤以為繼承取得的土地原本已適用自用住宅用地稅率，繼承後自然可以繼續沿用，但依規定，自用住宅用地優惠是以土地所有權人為申請主體，只要所有權移轉，即使是因繼承取得，也須重新辦理申請。

若未重新申請，該筆土地將改按一般用地稅率課徵地價稅。由於自用住宅用地稅率為千分之2，一般用地稅率則採累進稅率，最低千分之10起跳，最高可達千分之55，因此稅額可能增加數倍。

稅務局提醒，繼承人若符合自用住宅用地規定，應於每年地價稅開徵40日前提出申請，也就是每年9月22日前完成申辦，經審核通過後，當年度即可適用優惠稅率。若超過期限才提出申請，則須等到次年才能適用，當年度仍須按一般用地稅率課稅。

因此，民眾在辦理繼承登記後，除了處理房地產權移轉，也別忘了同步確認地價稅優惠資格是否需要重新申請，以免因疏忽錯失優惠，增加不必要的稅負。