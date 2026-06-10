欠稅逾千萬元大戶注意！國稅局示警 7月1日公開點名

為加強欠稅清理及提升稅款徵收效率，財政部台北國稅局10日宣布，將於7月1日上午8時起，在國稅局網站公告轄內重大欠稅人資料，公告期間至12月31日止。

國稅局指出，依《稅捐稽徵法》規定，個人累計欠稅超過1,000萬元、營利事業累計欠稅超過5,000萬元，且案件已確定者，都將列入重大欠稅人公告名單。

公告內容包括欠稅人的姓名或公司名稱、欠稅稅目、欠稅年度、欠稅及罰鍰金額，以及地址等資料。其中，若欠稅人為公司，還會一併公告負責人姓名及地址。公告期間如欠稅金額有變動，國稅局也會同步更新相關資訊。

不過，若欠稅人已獲准分期繳納，且按期繳納各期稅款，則不會被列入公告名單。但若未依規定繳納任一期款項，且剩餘欠稅金額仍達公告標準，就會被重新列入公告。

國稅局提醒，欠稅人應盡速繳清稅款。由於金融機構代收稅款後，到實際入庫仍有作業時間差，若民眾在公告前已完成繳納，應盡快向國稅局提供繳款證明，以免因資料尚未更新而遭公告欠稅資訊，影響個人或企業聲譽。