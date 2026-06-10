法拍土地轉手 稅負有眉角

不少民眾認為透過法拍取得土地，若在同年度轉售，因公告土地現值沒變，不會產生土增稅。台中市稅務局提醒，法拍土地若拍定價格低於當期公告土地現值，日後移轉仍可能產生漲價總數額，須依法課徵土增稅。

稅務局表示，經法院拍賣土地，在計算土增稅時，原則上以拍定日當期公告土地現值作為移轉現值，要注意的是，若拍定價格低於公告土地現值，則以較低的拍定價格作為前次移轉現值。

民眾取得法拍土地，即使同一年度再出售，由於前次移轉現值是以較低的拍定價格計算，再次移轉則以當期公告土地現值計算，兩者間仍會產生差額，形成漲價總數額，進而產生土增稅。

舉例說，某筆土地每平方公尺公告現值為1.5萬元，花花透過法拍以每平方公尺1萬元取得。同年度出售該土地1平方公尺，移轉現值將以公告土地現值1.5萬元計算，漲價數額5,000元，依土增稅最低稅率20%計算，應繳土增稅1,000元。