農地遭倒土方 要課地價稅

彰化縣稅務局提醒，農業用地若因遭濫倒廢棄物而失去農業使用事實，即使地主並非行為人，仍可能自次年起改按一般用地稅率課徵地價稅。

有民眾向稅局詢問，名下農地遭他人違法傾倒土方、碎石及雜物，已進入司法訴訟程序，擔心是否因此喪失農地稅賦優惠資格。

稅務局說明，依《土地稅法》規定，土地實際供農業使用，可適用課徵田賦，由於田賦目前停徵，課徵田賦等同於免課地價稅。所謂「實際供農業使用」，包括種植農作物或設置依法容許使用的農業設施等。

不過若土地遭堆置土方、碎石、廢棄物等，導致無法從事農業生產，實際上已不符農用要件，即使地主並非主動變更用途，仍可能被認定為已非農業使用。

稅務局指出，一旦農地被認定未作農業使用，將自未作農業使用的次年起改按一般用地稅率課徵地價稅。