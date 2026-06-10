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土地分割有價差 當心稅上身

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

財政部台北國稅局表示，若共有土地分割後，各共有人取得土地價值與原持有比例不相符、前後存在價差，且彼此間未約定補償，價值增加的部分可能被認定為受贈財產，進而衍生贈與稅申報義務。

台北國稅局說明，這類案件中，取得土地價值較分割前增加者，屬於受贈人，其增加部分應由地方稅稽徵機關課徵土增稅；至於取得土地價值較分割前減少者，則被視為贈與人，須依規定辦理贈與稅申報。

共有土地辦理分割的時候，不少民眾認為只是將原本共同持有的土地重新劃分，並不涉及買賣或財產移轉，因此不會產生稅負，不過實際上必須按照個案情況而定。

國稅局指出，共有土地辦理分割後，若依分割時公告土地現值計算，各共有人實際取得土地的價值，與依原持分比例所應取得的價值不同，且雙方沒有約定以現金或其他方式補償差額，稅捐機關將視同價值減少的一方，將部分財產無償移轉給價值增加的一方，依規定課徵贈與稅。

國稅局舉例說明，小明、小強兩人共有一筆土地，於2025年間協議辦理分割，依分割時公告現值計算，小明取得的土地價值較原持有價值增加800萬元，小強則減少800萬元，若雙方沒有約定任何補償措施，稅法上將認定小強贈與小明800萬元財產，小強須辦理贈與稅申報。

不過，國稅局指出，為避免重複課稅，依《遺產及贈與稅法施行細則》第19條規定，受贈人因取得價值增加土地而繳納的土增稅，可以自贈與總額中扣除後，再計算贈與稅額，減輕納稅人負擔。

國稅局提醒，共有人辦理土地分割時，不應只考量土地位置、面積或使用便利性，更應留意分割後各自取得土地的價值是否與原持分相當。

國稅局 贈與稅 財政部

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