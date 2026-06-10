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關稅效應 國產花生跌價3成 10年新低

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企業賣股所得 課最低稅負

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

近年受惠於AI產業發展及半導體供應鏈需求帶動，台股表現強勁，不少企業利用閒置資金投入股市，藉此增加投資收益。財政部南區國稅局提醒，營利事業出售國內有價證券時，所獲得的證券交易所得，雖依規定停徵證所稅，但並非完全免稅，仍須納入最低稅負制計算，若漏報恐面臨補稅及處罰。

依《所得稅法》第4條之1規定，營利事業出售國內核准發行的有價證券，其證券交易所得停徵所得稅。南區國稅局指出，也因此許多企業誤以為股票獲利不必課稅，不過依《所得基本稅額條例》規定，企業出售國內上市櫃、未上市櫃股票及國內基金所產生的證券交易所得，仍須計入基本所得額，作為計算基本稅額的基礎。

國稅局說明，最低稅負制設計目的在於避免部分納稅人利用免稅或租稅優惠規定，大幅降低實際稅負，當企業計算出的基本稅額高於一般所得稅額時，應按較高金額繳納稅款，因此即使證券交易所得免納一般所得稅，仍可能增加整體稅負。

此外，若企業過去曾發生經稽徵機關核定的證券交易損失，依規定可自發生年度次年起五年內，自當年度證券交易所得中扣除。

為鼓勵長期投資，企業若出售持有滿三年以上的股票，在計算當年度證券交易所得時，扣除同年度持有滿三年以上股票交易損失後，如仍有獲利，其餘額僅需以半數計入基本所得額。

舉例來說，甲公司2025年度課稅所得額為100萬元，按20%稅率計算一般所得稅額為20萬元，同年度甲公司處分持有超過三年的上市公司股票，產生證券交易所得1,000萬元，且沒有以前年度可扣除的證券交易損失。由於長期持有股票獲利可減半計入基本所得額，因此500萬元需納入計算，加計原本100萬元課稅所得後，基本所得額為600萬元。

依規定，基本所得額扣除60萬元後，按12%稅率計算基本稅額為64.8萬元。由於64.8萬元高於一般所得稅額20萬元，因此甲公司除原本所得稅外，還須補繳兩者差額44.8萬元，最終合計繳納64.8萬元稅款。

證所稅 國稅局

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