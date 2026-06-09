快訊

雨彈狂炸…氣象署最新風雨預測出爐 7縣市山區「明達停班課標準」

台新新光金啟動投顧子公司合併 擬0.943441股台新投顧換發1股元富投顧

美國公開「1260H」警告清單！阿里巴巴、比亞迪都入列

聽新聞
0:00 / 0:00

兄弟姊妹特留分將刪除！律師提點「 不等於沒繼承權 」：單身少做1步驟手足一樣分

聯合新聞網／ 兩岸律師楊軒廷
法務部近日預告《民法繼承編》部分條文修正草案，最受矚目的變革即是「刪除兄弟姊妹特留分」，以符合現代家庭生活型態並尊重立遺囑人的自主意願。繼承示意圖／AI生成
法務部近日預告《民法繼承編》部分條文修正草案，最受矚目的變革即是「刪除兄弟姊妹特留分」，以符合現代家庭生活型態並尊重立遺囑人的自主意願。繼承示意圖／AI生成

法務部近日預告《民法繼承編》部分條文修正草案，最受矚目的變革即是「刪除兄弟姊妹特留分」，以符合現代家庭生活型態並尊重立遺囑人的自主意願。此外，為兼顧實質公平，草案增訂「特別貢獻」制度，對於照護高齡長輩、或對家業出錢出力的繼承人，未來可能繼承較多遺產。

刪除手足「特留分」不等於刪除「繼承權」

雖然草案擬刪除手足特留分，但不代表手足喪失繼承權，兄弟姊妹依舊是法定第三順位繼承人。因此，單身或頂客族若想自由分配遺產，關鍵仍在於「是否留下清楚的遺囑」。

草案擬新增「繼承人特別貢獻制度」

此次修法推動台灣繼承體制邁向「尊重自主」與「考量實質付出」。然而，權益是留給有準備的人，不論是想自主規劃遺產，或者長期辛苦照護長輩而希望在分配時獲得補償，都不能只是被動等待。

兩岸律師楊軒廷呼籲：主動規劃才能保障未來

單身與頂客族仍應主動立下清晰、具法律效力的遺囑，才能真正落實個人意志。另外提醒有意主張「特別貢獻」的繼承人，平日務必留存匯款紀錄、醫療帳單及長輩照護對話，以證實付出。

本文由《宸軒兩岸法律事務所》授權轉載，原文章轉此。

特留分 繼承

兩岸律師楊軒廷

追蹤

相關新聞

台新新光金啟動投顧子公司合併 擬0.943441股台新投顧換發1股元富投顧

台新新光金控（2887）旗下台新投顧與元富投顧於9日分別召開董事會，決議通過二家公司之合併案。合併後以台新投顧為存續公司，元富投顧為消滅公司，存續公司名稱維持「台新證券投資顧問股份有限公司」。本合併案擬由台新投顧以合併發行新股方式支付對價，預計以台新投顧普通股0.943441股換發元富投顧普通股1股，並將於取得主管機關核准後訂定合併基準日。

黃仁勳點出「台灣焦慮」…這些造紙廠默默變廢為寶 成「隱形發電廠」

隨著AI工廠、超級電腦與大型資料中心加速落地，電力供應成為各國競逐AI的重要基礎設施。然而，就在外界熱議台灣是否缺電之際，一群傳統造紙廠早已透過生質能、汽電共生與沼氣回收系統，悄悄化身為支撐產業運轉的「隱形發電廠」。 輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今年5月抵台時，直言台灣需要更多能源，因為「沒有能源，就沒有經濟成長」。 AI浪潮席捲全球，從大型語言模型到AI代理人、機器人，再到各國競相興建的超級資料中心，表面上看似一場算力競賽，實際上是一場能源爭奪戰。 今年台北國際電腦展（COMPUTEX）期間，黃仁勳除了展示AI技術藍圖，又屢屢提及能源與基礎建設的重要性。在公開演講中，他將AI定位為如同電力與網際網路般的新世代基礎設施，並提出「AI工廠（AI Factory）」概念，強調未來的AI資料中心不再只是儲存資料，而是持續生產智慧、生成價值的工廠。 隨著輝達規畫在台灣建置AI超級電腦，以及全球科技巨頭持續擴建資料中心，電力需求勢必持續攀升。對黃仁勳而言，AI時代最大的挑戰之一，顯然是能否建立足夠的能源與基礎設施，支撐未來的運算需求。 被忽略的隱形電廠，造紙業如何把廢棄物變綠電

新日興股東會／iPhone折疊機攜鴻海拚「從零到100」！下半年萬事俱備

軸承大廠新日興（3376）3月正式與富士康工業互聯網合營新公司，為折疊機業務做準備，股東6月9日於股東常會上關心蘋果iPhone折疊機訂單在與鴻海（2317）合資下業務利潤風險，對此總經理阮朝宗指出，這是依照客戶要求，不擔心合資問題，並預期隨旺季來臨，下半年優於上半年。

沒all in台積也能富有！國小師揭超受用「理財觀念」：幾年後勝過同齡

想要賺到夢想中的財富，除了要靠自身努力外，建立正確的理財觀念也是必不可少的一環。一名專門分享理財資訊的國小老師發文，分享不靠出生優勢或all in台積電就能拉開同齡人差距的理財技巧，包含不分期買消費品、先存後花、買市值型ETF、花16%投資自己與區分資產的差別，來幫助民眾省下不必要的金錢，並達成自己的儲蓄目標。

古坑產業加值園區每坪不到10萬元 招商湧近百家企業參加

雲林縣「古坑產業加值園區」去年動土，預計2028年完成開發，今縣府在劍湖山渡假大飯店舉辦招商說明會，因縣內工業區土地多已飽和，且古坑產業加值園區每坪售價不到10萬元，遠低於斗六工業區，企業詢問度高，現場座無虛席。縣長張麗善表示，已有多家知名企業表達意願，對園區未來發展充滿信心。

達欣工股東會／通過配發4.6元現金 董座王人正：後續工程案將擇優布局

達欣工程（2535）9日股東會承認去年財報，並通過每股配發4.6元現金股利；達欣工程董事長王人正表示，達欣工去年在廠房收益，加上新建案完工入帳下，推升2025年全年營收達220.72億元、年增率達50.2%，稅後純益達16.9億元、年成長率達24.8%，每股純益達6.5元、優於2024年5.21元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。