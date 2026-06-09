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審核結果一鍵下載更便利 汽機車汰舊換新退稅服務再升級

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

據統計，財政部每年平均受理約4,000件、每年核退約6萬輛汽機車汰舊換新退稅。為提升進口車商辦理購買新車申請減徵貨物稅的便利性，財政部關務署9日表示，海關已於「關港貿單一窗口」新增審核結果下載功能，即日起申請人完成身分驗證後，可透過網路即時掌握案件審理進度，也利用一鍵下載審核結果，輕鬆保存資料，免去臨櫃辦理。

財政部關務署說明，新購汽機車或汽機車舊換新只要符合貨物稅條例退稅規定，均得申請定額減徵貨物稅優惠。海關已提供線上申請及查詢作業的一站式服務，為持續精進貨物稅減徵申辦流程，改善過去申請人於關港貿單一窗口網站查詢時，僅能逐頁瀏覽審核狀態的不便，關務署特別新增下載功能，申請人利用此功能一次取得完整的審核資料並留存運用，不僅方便後續查閱，更大幅提升案件資料的運用效率與管理便利性。

關務署進一步說明，進口車商可採用工商憑證或授權自然人憑證登入單一窗口，使用「（MI55）購買進口新小型汽機車退還貨物稅申請作業」及「（MI03）汰換舊車購買新車定額減徵貨物稅明細表上傳」辦理線上申辦及下載審核狀態，另可利用「（GC335）購買進口新小型汽機車退還貨物稅申請案件進度查詢」及「（GC332）汰舊換新退還新車貨物稅進度查詢」追蹤案件的審核進度。

關務署強調，海關每年平均受理約4,000件申請案、核退約6萬輛車，請進口車商及車主多加利用關港貿單一窗口，線上辦理汽機車定額減徵貨物稅、進度查詢及結果下載服務，全程免赴海關，節省往返時間。

貨物稅 海關 財政部

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