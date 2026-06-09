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AI 帶旺股市！企業賣股賺錢別忘還有這筆稅要繳

經濟日報／ 記者胡順惠／即時報導
營利事業出售股票雖停徵所得稅，但證券交易所得仍須計入最低稅負制計算。圖／聯合報系資料照片
營利事業出售股票雖停徵所得稅，但證券交易所得仍須計入最低稅負制計算。圖／聯合報系資料照片

近年受惠於AI產業發展及半導體供應鏈需求帶動，台股表現強勁，不少企業利用閒置資金投入股市，藉此增加投資收益。不過，南區國稅局提醒，營利事業出售國內有價證券時，所獲得的證券交易所得，雖然依規定停徵所得稅，但並非完全免稅，仍須納入最低稅負制計算，若漏報恐面臨補稅及處罰。

依《所得稅法》第4條之1規定，營利事業出售國內核准發行的有價證券，其證券交易所得停徵所得稅。南區國稅局指出，也因此許多企業誤以為股票獲利不必課稅，不過依《所得基本稅額條例》規定，企業出售國內上市（櫃）、未上市（櫃）股票及國內基金所產生的證券交易所得，仍須計入基本所得額，作為計算基本稅額的基礎。

國稅局說明，最低稅負制設計目的在於避免部分納稅人利用免稅或租稅優惠規定，大幅降低實際稅負，當企業計算出的基本稅額高於一般所得稅額時，應按較高金額繳納稅款，因此即使證券交易所得免納一般所得稅，仍可能增加整體稅負。

此外，若企業過去曾發生經稽徵機關核定的證券交易損失，依規定可自發生年度次年起五年內，自當年度證券交易所得中扣除。為鼓勵長期投資，企業若出售持有滿三年以上的股票，在計算當年度證券交易所得時，扣除同年度持有滿三年以上股票交易損失後，如仍有獲利，其餘額僅須以半數計入基本所得額，可適度降低最低稅負影響。

舉例來說，甲公司2025年度課稅所得額為100萬元，按20%稅率計算一般所得稅額為20萬元，同年度甲公司處分持有超過三年的上市公司股票，產生證券交易所得1,000萬元，且沒有以前年度可扣除的證券交易損失。由於長期持有股票獲利可減半計入基本所得額，因此500萬元須納入計算，加計原本100萬元課稅所得後，基本所得額為600萬元。

依規定，基本所得額扣除60萬元後，按12%稅率計算基本稅額為64.8萬元。由於64.8萬元高於一般所得稅額20萬元，因此甲公司除原本所得稅外，還須補繳兩者差額44.8萬元，最終合計繳納64.8萬元稅款。

國稅局提醒，營利事業辦理營所稅結算申報時，應仔細核對證券交易紀錄，並將相關所得正確填報於營利事業所得基本稅額申報表中。若申報期限過後才發現漏報或短報證券交易所得，只要在未遭檢舉、未經稽徵機關查核前主動補報補繳稅款及利息，仍可依《稅捐稽徵法》相關規定適用自動補報補繳機制，免予處罰。

所得稅 國稅局

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