在野黨提出兒少帳戶特別條例 府院擋關 研議不副署

在野黨提出兒少帳戶特別條例，力拚本會期闖關，但政院傾向推動兒少成長津貼帳戶，不立專法。若藍白版本在立院三讀，據了解，府院黨已擬定對策，從憲政、財政兩面向研議不副署。

行政院規劃「兒少成長津貼專戶」將由衛福部訂定要點、編列預算；不過藍白已提案立法，透過特別條例、編列特別預算，外界關注，若藍白草案順利三讀，未來政院如何因應？

行政院政委陳時中日前說，若透過專法直接增加龐大預算，將涉及財政與憲政爭議，政院傾向以行政命令保留彈性，避免財政失衡。

民進黨團表示，若藍白於立法院會闖關成功，府院黨已擬定對策，將根據兩項法源，由行政院長卓榮泰表態「不副署」兒少帳戶特別條例來因應。

首先，按《憲法》第70條明定，立法院對行政院所提預算案，不得提議增加支出。另依《預算法》第91條明定，立委所提法律案大幅增加歲出或減少歲入，應先徵詢政院意見，指明彌補資金來源；必要時，並應同時提案修正其他法律。

另根據《財政紀律法》規定，政府須維持適度支出規模，控制預算歲入歲出差短及公共債務餘額，謀求國家永續發展，落實財政紀律。賴清德總統已提出完整18項育兒政策，其中包含「兒少成長津貼」並以辦法加速執行，實不需再另立專法。

此前，行政院已五度「不副署」法案，若加上「兒少帳戶特別條例」，將是行政院第六度提出不副署。