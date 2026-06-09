快訊

颱風天恐成血滴子…屋頂強制設置光電8月上路 配套不足埋後患

新竹透天厝疑瓦斯外漏氣爆！炸出大洞 釀3戶毀損4人受傷

WWDC26看這篇就懂！3分鐘掌握Apple最重要3大更新亮點

聽新聞
0:00 / 0:00

兒少帳戶專法 朝野攻防

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北報導
兒少帳戶專法將於10日朝野攻防。 圖／AI生成，非新聞當事人、非新聞現場。
兒少帳戶專法將於10日朝野攻防。 圖／AI生成，非新聞當事人、非新聞現場。

兒少帳戶專法將於明（10）日朝野攻防。立法院社福衛環委員會明日召開黨團協商，討論藍、白提案「台灣未來帳戶草案」、綠委郭國文提案「轉大人ETF草案」。賴清德總統日前拋出「兒少成長津貼」，政院則規劃不設專法，由衛福部訂定要點、編列預算。

在朝野未達共識下，預計最快6月底，在野黨將透過表決在立法院闖關三讀。

立院國民黨團、民眾黨團提案，「台灣未來帳戶」由特別條例執行，開戶由政府為兒少撥入5萬元，每年再撥1萬元，0至12歲止，共施行13年，總預算4,500億元。

郭國文提案「轉大人ETF」，也由特別條例執行，0到10歲每月由政府、家長各存入1,200元，年滿18歲可獲逾100萬元，年度預算約279億元。

賴總統推「0到18歲成長津貼」每月5,000元，0到18歲全部領滿約108萬元，其中36萬存入「兒少成長津貼專戶」，不另立專法，以作業要點執行，每年預算約1,875億元。

社福衛環委員會5月27日初審兒少帳戶專法，但朝野無共識，全文保留送黨團協商，預計明日協商；法案冷凍期一個月由「初審送出委員會」當天起算，最快6月30日周二立法院會可表決闖關。

藍綠黨團預估，明日協商主要功能是傾聽雙方意見，不會有實質性定案。國民黨團強調，這是黨團率先提出福國利民的法案，一定支持，也希望儘快通過立法上路；現適逢法案冷凍期，無法表決，因此由藍營召委盧縣一先召開協商，彼此充分表達意見。

郭國文表示，尊重藍白提案版本，也尊重政院不修法、以辦法執行。由於兒少帳戶特別條例草案已進入黨團協商程序，撤案與否並不影響執行流程，因此他不會撤案，也會再度好好說明提案主張。

衛福部長石崇良日前解釋，現行「兒少教育發展帳戶」之所以另立條例，是因為要另開帳戶。「兒少成長津貼專戶」沒有自存款，是一致性福利津貼，將如「大水庫」非個人實名帳戶，也要等18歲才能領，因此不需另立條例。

攸關青年權益的「兒少帳戶」政策，三版本核心爭議在於是否另立專法。外界預估，在朝野缺乏共識現況下，近日黨團協商將是雙方論述交鋒的前哨戰，預期在一個月法案冷凍期屆滿後，立院將迎來實質法案攻防。

郭國文 衛福部 賴清德

延伸閱讀

「高虹安條款」三讀踩煞車 藍白現裂痕

軍公教調薪 有望法制化 藍白合作提案、綠營態度正面

台股開戶逼近1500萬！網驚呼「嬰兒股神」崛起：0歲就開始存0050了

純網銀拚獲利 衝法金、企金

相關新聞

半導體風雲／專訪默克電子科技新CEO 解讀台灣戰略地位

在全球半導體材料供應中，德國默克（默克）是最具代表性的領導企業之一，從2奈米製程、先進封裝到未來的矽光子，沒有高精密材料、特殊氣體、沉積材料、精密材料與測量技術，再先進的晶片藍圖也無法化為現實。 默克創立於1668年，至今仍站在科技產業最前線，經濟部前部長王美花3年前出席默克高雄園區動工典禮時也談到，台積電大力指名「一定要找它來台設廠」。《聯合報數位版》專訪默克集團執行董事會成員暨電子科技事業體執行長賀天銘（Benjamin Hein）。揭開默克在不同時代中持續成長的關鍵。

澳幣定存年息上看10%

澳洲央行（RBA）5月再度宣布升息1碼，為連續第三度上調基準利率，顯示抑制通膨的決心，在全球其他主要央行近期都採取按兵不動立場之際，凸顯出澳洲央行的偏鷹的立場。

穩定民生…5月物價漲 政院：非輸入性通膨

中東情勢尚未穩定，牽動物價變化。行政院昨開「因應中東衝突民生安定專案會議」，副院長鄭麗君表示，主計總處公布五月消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率為百分之二點二，主要受去年油料費及蔬菜價格基期偏低影響，研判並非「輸入性通膨」。

共享機車 雙北以外難普及

共享機車在台北市、新北市都已經有相當的基礎，但在其他地區的普及率明顯不及雙北這樣的都會區，共享機車業者分析，關鍵在於需求是否能夠支撐企業去設點，若沒有需求，則需要配合政府的政策支持，否則就難以推動。

亞股昨倒一片 台指期夜盤漲逾千點

美國升息隱憂導致美股上周五大跌，亞洲主要股市昨經歷「黑色星期一」，台北股市昨一度暴跌二六九四點、創盤中最大跌點，在國家隊救援與投資人逢低買進下跌幅收斂。法人表示，台股這波回檔，是「估值修正與擠泡沫」的過程，而非長線多頭的終結，建議投資人短線操作不宜急著接掉下來的刀子，美國本周公布的消費者物價指數和下周的聯準會利率決策會議，將是影響台股走勢的風向球。

川普駁升息預期 華許政治壓力增

美國總統川普近日接受美國媒體ＮＢＣ「會晤新聞界」節目訪問時說，聯準會（Fed）現在根本沒有理由升息，由於聯準會新主席華許下周將首度主持貨幣政策會議，川普這番話增添了華許的政治壓力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。