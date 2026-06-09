兒少帳戶專法 朝野攻防

兒少帳戶專法將於明（10）日朝野攻防。立法院社福衛環委員會明日召開黨團協商，討論藍、白提案「台灣未來帳戶草案」、綠委郭國文提案「轉大人ETF草案」。賴清德總統日前拋出「兒少成長津貼」，政院則規劃不設專法，由衛福部訂定要點、編列預算。

在朝野未達共識下，預計最快6月底，在野黨將透過表決在立法院闖關三讀。

立院國民黨團、民眾黨團提案，「台灣未來帳戶」由特別條例執行，開戶由政府為兒少撥入5萬元，每年再撥1萬元，0至12歲止，共施行13年，總預算4,500億元。

郭國文提案「轉大人ETF」，也由特別條例執行，0到10歲每月由政府、家長各存入1,200元，年滿18歲可獲逾100萬元，年度預算約279億元。

賴總統推「0到18歲成長津貼」每月5,000元，0到18歲全部領滿約108萬元，其中36萬存入「兒少成長津貼專戶」，不另立專法，以作業要點執行，每年預算約1,875億元。

社福衛環委員會5月27日初審兒少帳戶專法，但朝野無共識，全文保留送黨團協商，預計明日協商；法案冷凍期一個月由「初審送出委員會」當天起算，最快6月30日周二立法院會可表決闖關。

藍綠黨團預估，明日協商主要功能是傾聽雙方意見，不會有實質性定案。國民黨團強調，這是黨團率先提出福國利民的法案，一定支持，也希望儘快通過立法上路；現適逢法案冷凍期，無法表決，因此由藍營召委盧縣一先召開協商，彼此充分表達意見。

郭國文表示，尊重藍白提案版本，也尊重政院不修法、以辦法執行。由於兒少帳戶特別條例草案已進入黨團協商程序，撤案與否並不影響執行流程，因此他不會撤案，也會再度好好說明提案主張。

衛福部長石崇良日前解釋，現行「兒少教育發展帳戶」之所以另立條例，是因為要另開帳戶。「兒少成長津貼專戶」沒有自存款，是一致性福利津貼，將如「大水庫」非個人實名帳戶，也要等18歲才能領，因此不需另立條例。

攸關青年權益的「兒少帳戶」政策，三版本核心爭議在於是否另立專法。外界預估，在朝野缺乏共識現況下，近日黨團協商將是雙方論述交鋒的前哨戰，預期在一個月法案冷凍期屆滿後，立院將迎來實質法案攻防。