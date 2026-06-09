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工程保固費 實現才能列報

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導

財政部台北國稅局表示，營利事業承攬工程，依合約規定負有保固責任，在會計年度結束前暫估的工程保固費用，屬未實現費用，依營所稅查核準則規定，不可列報為當年度費用。

台北國稅局表示，營所稅查核準則規定，營利事業未實現的費用及損失，除屬《所得稅法》規定的特定情況外，都不能在申報營所稅時列報為當年度費用。

實務上，工程承攬業者為確保工程品質，常於合約約定提供保固服務，並暫估保固費用，不過應於費用實際發生年度認列支出，倘於會計年度結束前仍屬未實現費用，依法不得列報。

國稅局舉例，甲公司2024年營所稅結算申報，在營業成本項下列報保固工程款4,000萬元，經過查核，這筆保固工程款屬於預估性質，當年度尚未實際發生維修事實，依規定不予認定，故調減營業成本4,000萬元，補稅800萬元。

國稅局 營所稅 財政部

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