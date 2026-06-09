快訊

颱風天恐成血滴子…屋頂強制設置光電8月上路 配套不足埋後患

新竹透天厝疑瓦斯外漏氣爆！炸出大洞 釀3戶毀損4人受傷

WWDC26看這篇就懂！3分鐘掌握Apple最重要3大更新亮點

聽新聞
0:00 / 0:00

親屬土地「假買賣」真贈與 罰

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

親屬間贈與土地，不少人誤以為只要申報為「買賣」案件，就能適用土增稅10%的自用住宅用地優惠稅率，但桃園市稅務局提醒，親屬間土地移轉若實際屬於「贈與」，卻刻意以「買賣」名義申報，不僅無法適用優惠稅率，遭補稅加罰，還可能涉及偽造文書等法律責任。

近來有民眾向稅局詢問，父母與子女、祖父母與孫子女，或兄弟姊妹等二親等親屬間移轉土地，是否可適用自用住宅用地10%優惠稅率課徵土增稅？

桃園市稅務局解釋，若土地移轉確實屬「買賣」行為，且符合自用住宅用地相關規定，可適用10%優惠稅率。不過，如果實際上是「贈與」，即使雙方以買賣名義辦理，也不能適用優惠稅率，而必須依土地漲價總數額，按20%、30%、40%的累進稅率課徵土增稅。

稅務局說明，「一生一次」自用住宅用地優惠稅率有相關適用條件，包括地上房屋須為土地所有權人、其配偶或直系親屬所有；出售前一年內不得出租或供營業使用，且土地所有權人、配偶或直系親屬其中一人須辦妥戶籍登記。

此外土地面積也有限制，都市土地以300平方公尺內為限，非都市土地則以700平方公尺內為限。另有一項常被忽略的規定是，自用住宅的評定現值若低於所占基地公告土地現值10%，原則上也不適用優惠稅率，但若房屋建築完成滿一年，則不受此限制。

稅務局提醒，親屬間辦理土地移轉時，無論採買賣或贈與方式，都應依實際交易事實訂約及申報，切勿為了節稅，將實際贈與案件虛報為買賣，以免後續遭稅捐機關查核，不僅可能被補稅、處罰，甚至衍生法律責任。

土增稅 桃園 自用住宅

延伸閱讀

媽媽拒搬出女兒名下房子 稱早年贈與訴請撤銷無法舉證…法官判媽媽敗訴

房產留子女釀親子失和、手足翻臉 律師：這幾點做到就無慮

種苗之亂…賣苗恐挨罰 苗栗草莓農炸鍋

送台積電（2330）股票當兒子生日禮物？律師曝免稅關鍵：超過這金額課10％贈與稅

相關新聞

半導體風雲／專訪默克電子科技新CEO 解讀台灣戰略地位

在全球半導體材料供應中，德國默克（默克）是最具代表性的領導企業之一，從2奈米製程、先進封裝到未來的矽光子，沒有高精密材料、特殊氣體、沉積材料、精密材料與測量技術，再先進的晶片藍圖也無法化為現實。 默克創立於1668年，至今仍站在科技產業最前線，經濟部前部長王美花3年前出席默克高雄園區動工典禮時也談到，台積電大力指名「一定要找它來台設廠」。《聯合報數位版》專訪默克集團執行董事會成員暨電子科技事業體執行長賀天銘（Benjamin Hein）。揭開默克在不同時代中持續成長的關鍵。

澳幣定存年息上看10%

澳洲央行（RBA）5月再度宣布升息1碼，為連續第三度上調基準利率，顯示抑制通膨的決心，在全球其他主要央行近期都採取按兵不動立場之際，凸顯出澳洲央行的偏鷹的立場。

穩定民生…5月物價漲 政院：非輸入性通膨

中東情勢尚未穩定，牽動物價變化。行政院昨開「因應中東衝突民生安定專案會議」，副院長鄭麗君表示，主計總處公布五月消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率為百分之二點二，主要受去年油料費及蔬菜價格基期偏低影響，研判並非「輸入性通膨」。

共享機車 雙北以外難普及

共享機車在台北市、新北市都已經有相當的基礎，但在其他地區的普及率明顯不及雙北這樣的都會區，共享機車業者分析，關鍵在於需求是否能夠支撐企業去設點，若沒有需求，則需要配合政府的政策支持，否則就難以推動。

亞股昨倒一片 台指期夜盤漲逾千點

美國升息隱憂導致美股上周五大跌，亞洲主要股市昨經歷「黑色星期一」，台北股市昨一度暴跌二六九四點、創盤中最大跌點，在國家隊救援與投資人逢低買進下跌幅收斂。法人表示，台股這波回檔，是「估值修正與擠泡沫」的過程，而非長線多頭的終結，建議投資人短線操作不宜急著接掉下來的刀子，美國本周公布的消費者物價指數和下周的聯準會利率決策會議，將是影響台股走勢的風向球。

川普駁升息預期 華許政治壓力增

美國總統川普近日接受美國媒體ＮＢＣ「會晤新聞界」節目訪問時說，聯準會（Fed）現在根本沒有理由升息，由於聯準會新主席華許下周將首度主持貨幣政策會議，川普這番話增添了華許的政治壓力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。