親屬土地「假買賣」真贈與 罰

親屬間贈與土地，不少人誤以為只要申報為「買賣」案件，就能適用土增稅10%的自用住宅用地優惠稅率，但桃園市稅務局提醒，親屬間土地移轉若實際屬於「贈與」，卻刻意以「買賣」名義申報，不僅無法適用優惠稅率，遭補稅加罰，還可能涉及偽造文書等法律責任。

近來有民眾向稅局詢問，父母與子女、祖父母與孫子女，或兄弟姊妹等二親等親屬間移轉土地，是否可適用自用住宅用地10%優惠稅率課徵土增稅？

桃園市稅務局解釋，若土地移轉確實屬「買賣」行為，且符合自用住宅用地相關規定，可適用10%優惠稅率。不過，如果實際上是「贈與」，即使雙方以買賣名義辦理，也不能適用優惠稅率，而必須依土地漲價總數額，按20%、30%、40%的累進稅率課徵土增稅。

稅務局說明，「一生一次」自用住宅用地優惠稅率有相關適用條件，包括地上房屋須為土地所有權人、其配偶或直系親屬所有；出售前一年內不得出租或供營業使用，且土地所有權人、配偶或直系親屬其中一人須辦妥戶籍登記。

此外土地面積也有限制，都市土地以300平方公尺內為限，非都市土地則以700平方公尺內為限。另有一項常被忽略的規定是，自用住宅的評定現值若低於所占基地公告土地現值10%，原則上也不適用優惠稅率，但若房屋建築完成滿一年，則不受此限制。

稅務局提醒，親屬間辦理土地移轉時，無論採買賣或贈與方式，都應依實際交易事實訂約及申報，切勿為了節稅，將實際贈與案件虛報為買賣，以免後續遭稅捐機關查核，不僅可能被補稅、處罰，甚至衍生法律責任。