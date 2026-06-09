綜所稅退稅635億 三批辦理

財政部南區國稅局表示，今年申報去年度綜所稅已於6月1日截止，初步統計全國申報退稅金額約635億元，將分為三批退稅，分別於今年7月31日、10月30日、明年1月20日辦理，採帳戶直撥退稅者，退稅日當天就會直接入帳。

南區國稅局指出，第一批退稅日期為今年7月31日，退稅對象是今年申報截止（6月1日）前採網路（含手機）申報、稅額試算以線上登錄或電話語音回復，以及5月11日前向戶籍地國稅局以紙本回復的案件，都將成為退稅早鳥族。

第二批退稅日期為今年10月30日，主要是採用人工或二維條碼申報、稅額試算以紙本在5月12日至6月1日回復及5月11日前向非戶籍地國稅局回復的案件。

第三批退稅日期要等到明年1月20日，退稅對象是逾期申報、申報繳稅或不繳不退經國稅局核定為退稅案件。

國稅局表示，綜所稅結算申報退稅方式包含直撥退稅及憑單退稅，採用直撥退稅者，退稅款在各批次退稅日期撥入指定帳戶，採用憑單退稅者，國稅局將寄發退稅憑單給納稅人，金額不滿5,000元的小額退稅，可就近向指定付款銀行兌領現金，其餘均須存入金融機構或郵局，透過票據交換方式才能領到退稅款。

國稅局說明，為使納稅人快速領取退稅款，國稅局會就結算申報選擇「憑單退稅」案件，寄送「直接劃撥退稅同意書」紙本書表通知，納稅人接到後，如要改採直撥退稅，可詳實填寫並親自簽名或蓋章後，在同意書所定期限內親送、傳真或掛號郵寄至戶籍所在地國稅局。

另外也可於「財政部稅務入口網」申請同意直撥退稅，並回復退稅存款帳號，即可改採直撥方式退稅，不必擔心退稅憑單遺失、忘記兌領、遭郵寄招領或被冒領等狀況。

國稅局提醒民眾，稽徵機關絕對不會以電話、簡訊或電子郵件通知民眾點擊連結提供銀行帳戶資料，也不會要求前往自動櫃員機（ATM）或網銀轉帳退稅、或提供信用卡資料及密碼等敏感資訊。