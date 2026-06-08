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勞雇綁約服務年限 有限制
勞動部表示，依勞基法規定，雇主須符合「提供專業技術培訓並負擔費用」或「提供合理補償」等二項要件之一，才能與勞工約定最低服務年限，且該約定不得逾越合理範圍，否則無效。
勞動部指出，實務上常見雇主以最低服務年限「綁約」，並搭配違約金之約定，要求勞工在一定期間內須留在事業單位內服務而不得任意轉職，若提前離職即須負擔高額賠償費用。此外，亦有雇主是以提供留任獎金或簽約金等合理補償作為約定條件，因而衍生違約金過高或返還範圍爭議。
勞動部提醒，雇主與勞工約定最低服務年限，須具備必要性及合理性。如屬例行性教育訓練、一般在職訓練等，或依法應辦理法定訓練等所生費用，雇主均不得據以與勞工約定最低服務年限，亦不得作為請求違約金或返還費用依據。
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