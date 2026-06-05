買不起房改買車？台中牌照稅「逆勢」6都封王 原因曝光

根據最新統計，台中市今年前四個月的土地增值稅與個人房地合一稅雙雙衰退，其中房地合一稅跌幅六都之冠，但4月開徵的使用牌照稅額與車輛數逆勢奪全國「雙料冠軍」。鄉林不動產研究室指出，這反映出台中房市正經歷「跨區移居」的結構性轉變。

鄉林集團董事長賴正鎰指出，台中市面對「人口快速增加、房市外溢、開車人數激增」的城市現狀，外圍交通建設腳步應再加快，避免蛋白區因人口湧入造成嚴重的交通壅塞與碳排問題，建議市政府應加速海線、屯區的捷運及跨縣市公車系統等路網建置。

根據統計，今年1至4月台中市土地增值稅累計實徵淨額26.85億元，年減14.5%；台中市4月份個人房地合一稅僅6.74億元，年減22.2%，跌幅居六都之首。

鄉林不動產研究室分析，受到中央銀行持續性的信用管制政策影響，買方觀望心態濃厚，短期交易動能明顯放緩，土地交易市場仍處於「量縮、修正」的沉澱階段。

財政部2026年使用牌照稅開徵資料顯示，台中市開徵車輛數達118.1萬輛，稅額約95.2億元，均居六都之冠，兩項數據均占全國約14%，占比也昂居六都第一。

鄉林不動產研究室分析，房稅、牌照稅兩項看似矛盾的數據，恰恰透露台中城市發展面向。房市降溫，但台中人口高達286.8萬人，在蛋黃區房價高壓力下，大量首購族與中科上班族選擇向外遷移，轉往烏日高鐵特區、龍井、沙鹿、太平、大里等蛋白區購屋，「用距離換取金錢」；在蛋白區大眾運輸尚未普及前，汽車成為日常通勤、就學的必需品，進而推升車輛數與牌照稅額。