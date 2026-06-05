台星新稅約明年起適用　國稅局提醒留意3重點

財政部中區國稅局今天表示，台灣與新加坡所得稅協定新約將於明年1月1日起適用，提醒營利事業應注意新約修訂的3大重點，包括調降被動所得上限稅率、修訂常設機構判定門檻，以及提供抵稅優惠3年過渡期，以適時因應調整。

台灣與新加坡所得稅協定新約於民國114年12月31日簽署，該協定於今年2月13日生效，將自116年1月1日起適用。

中區國稅局今天發布新聞稿表示，這次修約主要參考雙邊經貿發展，依經濟合作暨發展組織（OECD）及聯合國（UN）稅約範本修正原協定，提供更合宜減免稅待遇，營造更有利於雙邊經貿投資關係的賦稅環境。

針對主要修訂重點，國稅局說明，首先是調降被動所得上限稅率，新約將股利及權利金的上限稅率一律修正為10%，取代原協定股利及權利金上限稅率達40%及15%規定。另增列利息上限稅率為10%或特定實體取得利息免稅，有助於降低雙邊跨境貿易的稅負成本。

再來，在修訂常設機構判定門檻方面，國稅局表示，新約將工程常設機構的判定門檻，由原先1年內「累計超過6個月或在2年內合計連續達6個月」修訂為「持續超過9個月」。另增列構成服務常設機構期間為任何12個月持續或合計超過183天門檻，若企業經由常設機構從事營業，則歸屬該常設機構的利潤將會被課稅。

第3個重點是，提供抵稅優惠3年過渡期。國稅局說明，原協定在雙重課稅的消除方面，提供間接稅額扣抵及視同已納稅額扣抵，是為了促進雙邊經濟發展提供較優惠稅額扣抵機制，由於台灣與新加坡皆非開發中國家，扣抵機制宜與台灣其他生效租稅協定一致，且企業需合理時間因應新制的調整。

國稅局表示，因此，新約規定，在台灣該等扣抵機制將於新約適用起3個年度後落日，即僅適用於116至118年度營利事業所得稅申報案件。