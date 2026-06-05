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減稅催生17案 財部：審慎考量兩大因素

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

少子女化成為國安危機，今年以來朝野立委共提出17案《所得稅法》相關修法，聚焦扣除額擴大。財政部表示，尊重立委提案，會通盤考量財政、政策效果兩大因素，審慎評估。

財政部指出，由於擴大扣除額度或適用範圍，涉及國家財政收入，將持續觀察綜合所得稅申報狀況及稅基變動情形，適時評估稅制合理化措施，以落實量能課稅原則並維護租稅公平。

財政部表示，為減輕年輕世代在育兒與生活上的負擔，近期財政部已調整各項扣除額，有效減輕民眾在居住與養育上的租稅負擔，包括調升幼兒學前扣除額，另為減輕三明治世代壓力，近年也調高長照扣除額。

在居住方面，財政部朝著家中有0歲到18歲的全國單一自住房屋可免徵房屋稅與地價稅進行修法，同時針對受扶養的0至18歲未成年子女，比照70歲以上直系尊親屬免稅額增加50％，以明年來看免稅額將提高至15.15萬元，初估超過200萬戶受惠，最快今年上路、明年5月報稅適用。

財政部規劃調整18歲以下免稅額，由於免稅額不排富，加上所得稅法內建減稅機制，會隨消費者物價指數（CPI）漲幅調整，可確保減稅利多不被通膨吃掉。

財政部表示，養育0至18歲未成年子女，每人免稅額增50%，拚明年報稅適用，預估減稅利益80億元；育兒宅房屋稅、地價稅最低可免稅，減稅利益約50億至75億元。

免稅額 國安 財政部

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