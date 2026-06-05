公益出租人 六都占八成

根據內政部統計，公益出租人戶數在區域分布上呈現集中，2025年房屋稅減徵戶數中，六都合計達22.9萬戶，占全國比重約82.5%；地價稅六都占比為79%；綜所稅六都占比為81%。三項稅目六都占比均接近八成。

若從各縣市戶數觀察，房屋稅減徵戶數以新北市6萬1,098戶最多，台中市5萬7,734戶次之，高雄市4萬571戶居第三；綜所稅則以台中8萬7,191戶居首，新北市6萬9,885戶次之，高雄市6萬2,092戶排名第三。

地價稅部分，則以高雄市3萬8,712戶最多，台北市3萬5,018戶、桃園市3萬3,418戶分居第二及第三。

若以六都內部比較，三項稅別排名略有差異，但主要城市仍集中於新北、台中及高雄，顯示不同稅制下主要分布區域仍高度重疊。

進一步觀察城市規模，多數六都單一城市減徵戶數已達數萬戶，其中新北市、台中市及高雄市在不同稅別中均位居前段，顯示公益出租人主要分布於人口密集區域。