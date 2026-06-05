土增稅重購退稅 列管五年

不少換屋族為了減輕稅負，會申請土增稅重購退稅，不過稅務局提醒，退稅後並非就沒事，若在五年列管期間內將房屋出租、作為營業使用、遷出戶籍，甚至再度出售，都可能被追回原本退還的土增稅。

宜蘭縣稅務局表示，民眾出售自用住宅用地後，若符合規定再購買自用住宅用地，可申請退還原本繳納的土增稅，即土增稅重購退稅，但不論是「先賣後買」或「先買後賣」，只要已核准退稅，重購土地自完成移轉登記日起，接下來五年都會列入管制期間。

五年列管期間內，重購土地須持續作為自用住宅用地使用，若被查到不符規定，就會追回原本退還的土增稅。

常見違規情況包括，將房屋出租、作為營業使用，或將戶籍遷出，導致不再符合自用住宅用地資格；另外，若在五年內再度出售土地，也會被視為違反規定。