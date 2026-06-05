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平台給付網紅收入 要辦扣繳

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

網紅報稅新制去年公告上路，財政部中區國稅局表示，不管境內外平台給付網紅收入，依規定應扣繳稅款、申報及填發扣繳憑單，輔導期間至6月30日為止，提醒扣繳義務人（例如平台）應主動向稽徵機關辦理扣繳及申報事宜。

財政部去年底訂定網紅課稅規範，今年起依營業稅法規定辦理稅籍登記的營業人，為所得稅法規定之扣繳義務人，其給付網紅（即於網路發表創作或分享資訊之個人）收入，依相關規定應扣繳稅款、申報及填發扣繳憑單。

中區國稅局表示，扣繳義務人給付網紅收入，應依照境內利潤貢獻程度計算的我國來源網紅收入，依所得稅法規定扣繳稅款、申報及填發扣繳憑單；其給付金額若未達起扣點，而未經扣繳稅款者，也應依規定列單申報。

若扣繳義務人為境外平台時，國稅局指出，應自行或委託我國境內居住之個人或有固定營業場所之事業、機關、團體、組織，辦理扣繳稅款、向稅籍登記所在地主管稽徵機關申報扣免繳憑單，並將扣繳憑單填發網紅。

舉例來說，若境內網紅甲自境內平台A取得網紅收入10萬元，依照境內利潤貢獻程度100％，計算甲收入10萬元，A依給付我國境內居住者執行業務報酬的扣繳率10％，扣繳稅款1萬元，並依規定申報及填發扣免繳憑單。

甲若從境外平台B取得網紅收入10萬元，其中源自境內觀眾收看部分為8萬元，依照境內利潤貢獻程度100％，計算甲收入8萬元，源自境外觀眾收看部分為2萬元，按境內利潤貢獻程度50％，計算甲收入1萬元，合計甲從平台B獲得的應稅收入為9萬元，B就必須依規定給付我國境內居住者執行業務報酬之扣繳率10％，扣繳稅款0.9萬元，並申報及填發扣繳憑單。

網紅 國稅局 財政部

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