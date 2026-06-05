併購後賣股 留意成本認列

企業併購後出售股票，小心成本認列錯誤踩到補稅地雷。財政部台北國稅局提醒，營利事業若出售因合併而取得的有價證券，出售成本應以「合併當下重新估價後的成本」計算，而非沿用被合併公司原本買進的價格。

近期公司因誤用舊成本，在申報企業基本所得額（最低稅負）時遭追認上億元證券交易所得，除了補稅外，還被裁處罰鍰。

依《所得稅法》規定，營利事業在解散、合併、分割、收購等情況下，資產應以時價或實際成交價格重新估價。國稅局解釋，存續公司在合併後取得消滅公司的資產時，必須依照合併日的價值重新入帳，未來出售該資產時，也必須以這個重新估價後的金額作為成本，計算處分損益。

實務上，不少企業容易誤以為，合併後出售股票時，仍可沿用消滅公司當年買進股票的原始成本，但這樣的作法並不符合規定，若因此少報所得，將面臨補稅及處罰。

舉例來說，甲公司辦理2024年度營所稅結算申報時，列報證券交易損失2,000萬元，內容為出售因合併取得、原屬乙公司持有的國內丙公司股票。

國稅局進一步查核發現，甲公司計算出售損益時，是以乙公司當年購入股票的成本1.5億元作為出售成本，而非以甲公司合併取得該股票時重新估價後的3,000萬元作為成本。

國稅局最終認定，甲公司實際上短漏報證券交易所得高達1.2億元，核定證券交易所得為1億元，不僅須依《所得基本稅額條例》規定申報最低稅負，並遭裁處罰鍰。

國稅局說明，企業合併後取得的股票、土地或其他資產，因帳面金額可能與原持有公司的取得成本差距極大，若財會或報稅時未特別留意，很容易發生成本認列錯誤，尤其近年企業併購、集團整併案件增加，更應注意相關稅務規定。

國稅局提醒，營利事業出售因合併而取得的資產時，應確認當初是否已依合併日重新估價入帳，並以該金額作為後續出售成本計算基礎，以免因錯誤認列出售成本，遭補稅處罰。