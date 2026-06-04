聽新聞
0:00 / 0:00
偏心給長子300萬結婚買房！父親死後留遺產小兒子「1依據」逆襲全數繼承
許多父母在子女結婚或買房時會給予金錢資助，但若子女間獲得的金額不均，往往在日後引發遺產分配爭議。以一名父親為例，在長子結婚時曾贈與300萬元，父親過世時留下300萬元遺產，次子有什麼權利可以主張？
臺灣法律：追求實質公平
臺灣民法設有「特種贈與」制度。若子女因結婚、分居或營業受贈，在法律上視為應繼分的預付，需「歸扣」併入遺產計算。
以本案為例，長子受贈的300萬需納入遺產總額，應繼遺產共計為600萬元，歸扣後，剩餘遺產300萬元將全數由次子繼承，以維護繼承人間的實質公平。
大陸法律：遺產分配不追溯
大陸《民法典》則無「特種贈與」制度。生前贈與屬於獨立的財產處分行為，一旦贈與完成，該財產即脫離被繼承人財產範圍，不影響剩餘遺產的分配。
因此，案例中的遺產將由長子與次子平均分配，各得150萬元。
兩岸律師楊軒廷呼籲：遺囑是最好的保障
法律制度的差異，導致贈與後的遺產分配結果迥異。
父母若有意調整子女繼承份額，或擔憂贈與後引發家庭矛盾，建議諮詢兩岸專業律師，了解法規差異，並可透過「預立遺囑」明確表述意願，或在贈與時留下書面文件釐清性質，才能預防紛爭，確保家族和諧。
本文由《宸軒兩岸法律事務所》授權轉載，原文章轉此。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。