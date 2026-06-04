《外送員權益保障及外送平臺管理法》將上路 Uber Eats：不排除調漲價格

《外送員權益保障及外送平臺管理法》將於7月上路，外送平台面臨營運成本重大結構性改變，兩大美食外送平台的漲價計畫箭在弦上。對此，Uber Eats代理總經理郭獻文昨（3）日表示，不排除對消費者端調整價格的可能性，但尚未定案。

先前Uber Eats已經宣布，因應預計7月中旬上路的外送專法帶來整體成本變化，7月21日起針對美食、生鮮的外送訂單平台服務費各自調漲2.5與3個百分點。增加的成本是否反映在消費者端，Uber Eats僅表示「看店家的經營策略」，無法確定是否轉嫁。foodpanda昨日表示尚未決定漲價與否，目前仍以改善內部費用為主，也要觀察新法正式實施的狀況。

王品（2727）集團與Uber Eats 將在外送領域展開全新合作，郭獻文昨日出席記者會時，針對下半年是否調整消費者端收費表示，目前消費者端方案尚未定案，仍在研擬中。面對新制上路帶來的成本增加，平台將先評估透過提升營運效率等方式因應，但不排除漲價的可能性。

東南亞叫車與外送平台Grab今年3月宣布以6億美元收購foodpanda台灣外送事業，目前仍待公平會審查。對於未來若Grab正式加入台灣外送市場競爭，郭獻文表示，良性競爭有助於市場發展，也能為消費者帶來更多選擇與福利，因此對於市場出現新競爭者抱持正面態度。他強調，不論市場如何變化，平台都將持續提升服務品質與消費者體驗，並透過會員、優惠及產品創新等方式強化競爭力。

先前兩大平台都表示外送專法中「最低運費、不得疊單」兩大規定，將會衝擊外送成本上升。Uber Eats坦言，新法不允許疊單，將使過去因疊單的效率而被「節省」掉、看不見的成本因而浮現出來，讓平台、消費者、外送員與商家共同承擔。

Uber執行長Dara Khosrowshahi先前訪問亞洲市場時，對於台灣外送專法禁止「疊單」與規定基本外送費，也坦言取消疊單勢必增加外送成本，不利於商家、客戶與外送員。

外送專法公布後，還在修訂相關子法與實施辦法，Uber Eats也透露，本周五（5日）將與政府單位討論。