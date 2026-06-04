建商跨縣市推案 須辦稅籍

建設公司跨縣市推案時，若在當地設置接待中心並簽約、收訂，須另辦稅籍登記並報繳營業稅。財政部台北國稅局提醒，許多建商誤以為接待中心只是展示場所，但只要涉及實際銷售，就屬固定營業場所，依法須辦理稅籍登記，否則恐面臨補稅甚至裁罰。

台北國稅局表示，營業稅法規定，營業人總機構及其他固定營業場所，應在開始營業前分別向主管稽徵機關申請稅籍登記。

所謂固定營業場所，除了總公司、分公司以外，也包括建築工地、展售場所等。

國稅局指出，建設公司若與建案所在地屬同一縣市轄區，接待中心可由原稅籍辦理營業稅申報。

但若建商設籍台北，卻到桃園、台中或高雄推案，且當地接待中心有銷售行為，就須在當地另外辦理稅籍登記、開立統一發票及報繳營業稅。