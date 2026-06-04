海外通路補助 最高2,000萬

經濟部國際貿易署公告受理2026年度「補助企業布建海外通路計畫」，業者在海外新設展示中心、發貨倉庫、服務維修中心、分公司、子公司等實體據點，或新增代理商、經銷商等，每家企業上限補助500萬元、企業聯合則可補助2,000萬元，但以補助50%為原則，換言之，企業方要相應自籌一半。

貿易署表示，上述補助受理至2027年11月30日止。至於企業海外布建國家，除了北韓、伊朗、伊拉克、敘利亞、蘇丹、俄羅斯、白俄羅斯及中國大陸（含港澳）外，其餘國家均屬補助範圍。

貿易署說明，這項補助是為因應國際情勢變化對產業影響，補助企業布建海外通路，協助開拓多元市場，提升出口競爭力。

貿易署表示，符合申請資格之單家企業，補助上限500萬元。

符合申請資格的多家企業聯合申請，補助上限2,000萬元。