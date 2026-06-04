就業保險費率 暫不調整

政府推出18項育兒政策，其中加碼育兒留停津貼，父母合計最多可領18個月，外界關注是否增加就保負擔？勞動部昨（3）日掛保證，政策會兼顧就業保險基金財務，先由政府財源挹注，目前沒有規劃調整費率。

賴清德總統上任滿兩周年，推出人口新戰略，其中針對育兒留停津貼，父母若都請滿六個月，可分別多領三個月八成薪，父母合計可領18個月。

立法院社福衛環委員會昨日審查《性別平等工作法》、《就業保險法》修正草案。民進黨立委楊曜質詢，針對育兒留停津貼，若保險給付支出增加，導致費率超過現行保險費率，如何因應？

勞動部長洪申翰表示，就保是社會保險，不可無限制支出。如果就保支出超過平衡費率，有兩種選擇，一種是提高就保費率，另一種是由其他財源挹注。勞動部保險司長陳美女指出，此次育兒留停「6+3」政策，目前沒有規劃調整費率。

另有委員提案，提高育嬰留停津貼及給付標準、延長給付時間、雙親可共享津貼、針對特定對象以公務預算加給津貼、照顧孫子女可請領育嬰留停津貼，及新增親職假津貼、親職教育假津貼、家庭照顧假津貼、照顧津貼、照顧留停津貼。勞動部表示，須審慎評估。

此外現行「懷孕未滿三個月」相關規定，女性受雇者若流產，可以請產假、雇主不得拒絕也不得視為缺勤而影響其全勤獎金、考績或為其他不利之處分，但未要求雇主給薪。

因此未來妊娠三個月以下產假，薪資成本由政府負擔。修法後，女性受雇者妊娠二個月以上未滿三個月流產，或妊娠未滿二個月流產者，都可分別有一周或五天有薪產假。