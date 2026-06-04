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房屋賠售 三年內可抵稅

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

近年房市進入盤整階段，部分地區房價漲勢趨緩，甚至出現屋主賠售等情況。財政部台北國稅局表示，出售適用房地合一稅的新制房地，即使產生虧損，仍須在所有權移轉登記日次日起30日內申報，經國稅局核定的房地交易損失，未來三年內還可用來抵減房地交易所得。

房地合一稅自2016年上路後，個人出售2016年1月1日以後取得的房屋、土地，不論交易結果是獲利或虧損，都必須依規定辦理房地合一稅申報。不過，許多人只知道賣房獲利要繳稅，卻忽略虧損同樣需要申報，進而錯失後續抵減所得權益。

依《所得稅法》規定，房地交易所得或損失的計算方式，是以成交價額減除取得成本，以及因取得、改良及移轉所支付的相關費用後餘額。若計算後產生獲利，就必須依規定課徵房地合一稅；若經核定為交易損失，則可在交易日後三年內，自其他房地交易所得中扣除。

舉例來說，美美（化名）2019年10月以1,850萬元購入A房地，並於2021年1月以1,900萬元出售，看似帳面賺了50萬元，但加計取得、改良及移轉費用共150萬元後，實際產生100萬元交易損失。該筆損失經國稅局審核後核定在案。之後，美美於2023年12月出售另一筆房地，獲利300萬元，在申報房地合一稅時，原本未將先前100萬元的交易損失列入扣除，經國稅局提醒後補正申報，以300萬元所得減除100萬元損失後，課稅所得降為200萬元，最終少繳45萬元房地合一稅。

國稅局指出，房地交易虧損雖然無法用來抵減薪資所得、股利所得等其他所得類別，也不能無限期保留，但可在交易日後三年內抵減房地交易所得，因此民眾若曾有出售房地虧損情形，應妥善保存相關資料及核定文件，以維護自身權益。

國稅局提醒，無論是獲利或虧損，只要屬於房地合一稅課稅範圍，都應在規定期限內申報，以免喪失抵減房地交易所得的機會。

國稅局 房地合一稅 財政部

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