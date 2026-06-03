收入追不上房價多嚴重？這都報稅所得少一成、房價漲50%

民眾收入追不上房價有多嚴重？永慶房產集團根據財政部的綜合所得稅初步核定專冊，統計2018年與2023年各縣市平均每戶報稅綜合所得額，發現七大都會區在報稅所得額上只有台北、新竹縣市呈正成長，其餘五都都出現負成長現象，其中高雄所得減少逾一成，其他也減少5~8%。

對比房價的漲幅來看，除台北之外，其他都會區房價全數都有3成以上的漲幅，其中高雄漲五成，台南漲六成， 顯示消費者購屋負擔明顯增加，進場門檻也持續墊高。

根據統計，七大都會區2018年至2023年間平均住宅平均單價變化，新竹縣市為全台房價漲勢最猛烈區域，其中新竹縣房價漲幅高達71%；新竹市的房價漲幅也達59%，位居七都前段班，顯示竹科與周邊科技產業鏈持續創造高薪的就業機會，帶動整體家庭收入提升。

永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，新竹縣市受惠科技產業聚集效應，吸引許多高新科技新貴族群的移入，因此也推升當地整體收入有明顯提升，也意味著民眾繳納的綜合所得稅同步提高。

換句話說，當地居民不只賺得多，稅也繳得多，反映區域整體經濟實力持續增強。當高收入人口持續遷入，對於當地房市的購屋需求也會增加，因此形成房價上漲的重要底氣。

至於報稅所得額，新北市從91.8萬降至86.5萬，桃園市、台中市、台南市、高雄市每戶報稅所得額也都不增反減，但房價卻持續上漲。

陳金萍表示，這個現象也可以反映出在2018-2023年這段期間，雖然像中南部引進高科技產業，但傳統產業、觀光產業仍受到全球大環境景氣、疫情衝擊等影響，導致許多非科技業的普通家庭的報稅所得總額反而不增反減，加上還有通膨問題，讓不少消費者的實質薪資是倒退的。

此外，陳金萍說明，近年來全台家戶數持續增加，使總戶數快速擴張，但平均每戶人口下降，進一步稀釋平均每戶所得，導致部分都會區出現所得負成長。

不過，這不代表當地缺乏購屋需求，以中南部為例，近年房市交易動能更多來自外來科技族群與置產資金，而非在地買盤。換言之，當地居民薪資成長追不上房價漲幅，購屋負擔持續加重，若未來收入無法同步提升，在高房價壓力下，恐將壓抑其購屋意願，增加市場餘屋風險。