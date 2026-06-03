房屋稅最後寬限期快到了！稅務局：6月5日起加徵滯納金

雖然已經超過房屋稅原訂繳納期限，不過，基隆市稅務局提醒，民眾若尚未繳納房屋稅，仍可把握最後寬限時間，只要在6月4日前完成繳納，都不會被加徵滯納金。

稅務局指出，2026年期房屋稅原繳納期限至5月31日止，因適逢假日順延至6月1日。依稅法規定，逾期繳納稅捐須加徵滯納金，每逾3日按滯納數額加徵1%，逾30日仍未繳納者，將移送強制執行。

不過，6月2日至6月4日繳納者，因未超過3日，仍可免加徵滯納金；自6月5日起則開始計算滯納金。據推估，6月5日至6月7日繳納者，須加徵1%滯納金，之後每逾3日再加徵1%，依此類推。

稅務局提醒，已超過繳納期限且須加徵滯納金的案件，除可至代收稅款金融機構繳納外，也可在繳納期間屆滿翌日起30日內，透過財政部網路繳稅服務網站，以信用卡、晶片金融卡或活期（儲蓄）存款帳戶完成繳稅。