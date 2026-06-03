追求繼承人間的實質平等 合理評價「苦勞」…最關鍵

為追求繼承人間的實質平等，法務部參考日本民法規定，納入「特別貢獻制度」，也就是對被繼承人付出的「苦勞」，應在分配遺產時被合理評價。

根據法務部說明，所謂「特別貢獻」，是指超過一般扶養程度的付出，例如無償看護，或在家族事業中付出勞力，僅領取微薄薪水，都算是具有特別貢獻的性質。

參考日本、德國等外國立法方式，草案也強調「無償性」，若已經領有相當報酬，或已有約定酬勞，就不適用特別貢獻規定。

外界關注，到底「特別貢獻」如何評價，才能讓苦勞放在合適的天平上衡量？法務部指出，因遺產分割具有私密性，制度上，宜由共同繼承人協議特別貢獻的價額。

一旦協議不成，或不能協議時，草案明定，將交由法院來當「公道伯」，可衡酌的標準有四項：貢獻時期、方法與程度、遺產價額、其他一切情事。一切情事包含，須考量有特留分的其他繼承人利益、跟配偶財產分配請求權是否有重複評價等，按照個案情況審酌。

法務部指出，繼承人中若有特別貢獻者，應給予合理評價，調整其應繼分，一方面為實質公平，另一方面可鼓勵照顧高齡者，讓長輩受到照顧，增加照顧高齡者誘因。