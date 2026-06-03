法務部預告「民法繼承編」修法 刪除手足特留分三大配套

兄弟姊妹特留分存廢引發社會高度關注，法務部昨（2）日預告「民法繼承編」修法，擬刪除手足特留分，為求周延，同步提出三大配套，包含特別貢獻制、酌給遺產制、貢獻分適用期限。

現行規定，配偶與兄弟姊妹應繼分各為二分之一，兄弟姊妹特留分為應繼分三分之一。手足特留分修法聲浪，始於一場網路連署，隨後引起高度關注。

主張刪除的民眾，認為社會家庭結構變遷，手足多已經濟各自獨立，甚至彼此疏遠，卻因血緣關係獲得財產分配權，有所不公，認為應回歸遺囑自由；但也有民眾表達，兄弟姊妹彼此照顧，也並非罕見，希望保留或有妥適配套。

法務部經過七次研修會議後，昨日終於擬具修法草案，順應社會變遷，修法草案確定將刪除手足特留分，並基於尊重遺囑自由、促進實質公平、保障弱勢手足三大目標，訂定三大配套。

首先是特別貢獻制度（貢獻分），草案明定繼承人中，有對於被繼承人事業提供勞務或為財產上給付、對於被繼承人為療養看護，或依其他方法就被繼承人財產之維持或增加，為特別貢獻者，該特別貢獻價額，應在遺產分割時，加入該繼承人應繼分中。

法務部指出，這項修法是參考日本、南韓、德國及瑞士民法有關繼承人貢獻分額相關規定。

其次，在被繼承人生前繼續扶養的兄弟姊妹，在其死後若生活陷於困難，且依遺囑未自遺產有所得、或所得顯有不相當，可請求「酌給遺產」。這項修正是避免刪除兄弟姊妹特留分後，造成個案適用不公平。

值得注意的是，酌給遺產設有「消滅時效」規定，請求權人知悉繼承開始時起，若二年間不行使，將失去權利；自繼承開始時起超過五年者亦同。

最後為促進遺產儘速分割，以利經濟發展及財產運用，並降低對司法實務衝擊，增訂歸扣及特別貢獻規定的適用期限；並一併修正遺囑禁止遺產分割期間為五年。

法務部盼透過修法，達成「尊重遺囑自由」、「促進實質公平」及「保障弱勢手足」之目標，使繼承法制切合現代社會實際需求，並更加完善。