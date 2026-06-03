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發票千萬獎 開出20張

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

財政部昨（2）日公布今年3至4月期統一發票中獎清冊，共開出20張1,000萬元特別獎、19張200萬元特獎。其中，千萬特別獎最低消費金額僅21元，幸運兒在台中大雅的全家便利商店購買烏龍奶茶就中獎；200萬元特獎最低消費為13元，是在新竹竹北全家（5903）購買食品。

賦稅署指出，中獎民眾可自6月6日起至9月7日止領獎。

千萬特別獎除21元購買烏龍奶茶外，還包括在桃園市大園區統一超商購買45元飲品、苗栗縣中油加油69元，及台南市中華電信70元月租費等小額消費，也有民眾購買整理箱、牛肉蛋堡、精油錠等五花八門商品，幸運抱回1,000萬元獎金。

200萬元特獎部分，最低消費金額僅13元；另有15元星巴克飲品、23元全家食品及25元飲品等小額消費中獎。其中15元星巴克發票引發關注，賦稅署說明，主要是消費時使用會員點數折抵，實際開立發票金額僅15元。

賦稅署提醒，這一期中獎民眾可於9月7日前領獎，務必把握期限，以免與獎金擦身而過。

統一發票 財政部

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