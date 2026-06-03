凱博觀點／陸查稅升級 台商當心踩雷

大陸自2024年度至今金稅四期全面落地，重點打通稅務與銀行、工商、海關等多部門間的資料壁壘，實現了對企業資金流、發票流、合同流的全方位穿透式監控，標誌著稅務監管正式邁入「以數治稅」的智能時代，合規將成為經營公司的唯一出路。

近期應該許多公司都有接到大陸稅局發出的風險警示函，要求企業自查公司的稅務風險點。

大陸的稅務監管常態是採「雙隨機」－隨機抽取檢查對象、隨機選派執法檢查人員、「一公開」－指抽查情況及查處結果及時向社會公開、要求企業「先自查」，如果自查結果不滿意、由稅務機關「再檢查」的查核模式。

稅務稽查重點是嚴打「三假」 企業（假公司、假出口、假申報）利用虛開發票，假出口真退稅或造假申報材料非法獲取高新技術企業資質及研發費用加計扣除優惠等騙稅的違法行為。

提醒大陸經營企業，務必要盡早合規，除了三流一致的基本原則外，更應關注業務流是否真實，並能保留真實業務交易的書面證明文件。大陸針對偷稅、抗稅、騙稅的情況是沒有追徵年限限制的，且除了補稅、滯納金、罰款之外，情節嚴重的還可能面臨刑法坐牢問題。

台商在面對稅務要求自查階段就要積極面對，態度良好，對於檢查中發現的問題，務必與監管部門保持良好的溝通並及時整改，以求降低補稅及相關罰責風險。

凱博聯合會計師事務所將於2026年6月中旬舉辦相關的線上講座，為大家分享大陸稅務稽查的最新情況及台商應如何合規經營避免踩雷，同時可以善用合法的稅務優惠政策以降低稅負負擔，歡迎報名參加。

（作者為凱博聯合會計師事務所會計師黃惠婷）