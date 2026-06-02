三個原因 5月所得稅貢獻國庫破兆元

所得稅申報期間已於6月1日截止，財政部2日公布所得稅申報概況，由於去年股利所得、薪資所得增加，加上公司獲利成長，5月申報去年綜所稅、營所稅，合計入帳稅額突破兆元大關，達1兆942億元。

財政部賦稅署統計，綜所稅總申報戶數共705萬戶，約成長1%，總自繳稅額3,852億元，年增13％；退稅金額635億元，年減6％；總自繳稅額減除退稅金額後的稅收淨額3,217億元，年增17%。

營所稅方面，財政部統計總申報件數114萬件，年增2％，總自繳稅額7,725億元，年增18％。境外電商申報營所稅173件，應納稅額26.13億元。

賦稅署長宋秀玲表示，近年持續優化手機報稅功能，目前手機報稅已可提供所得、扣除額及稅額估算等完整資訊，便利性大幅提升，隨著民眾使用習慣逐漸建立，未來希望降低對稅額試算通知書的依賴，鼓勵納稅人多利用手機或網路完成申報，以提升報稅效率並減少紙本作業成本。

整體來看，綜所稅使用手機報稅占網路申報比重提升至45%，占總申報戶數也突破40％，顯示手機報稅已成為民眾主要申報方式之一。

此外，今年透過網路上傳附件案件約27.5萬戶，較前一年成長21%，反映民眾對線上補件及數位化申報流程接受度持續提高。

財政部提醒，綜所稅申報時間已截止，若民眾錯過申報期限，只要在未經檢舉、未經國稅局調查前自動補報補繳並加計利息，可免予處罰，呼籲忘記報稅的民眾趕緊向戶籍所在地的國稅局辦理人工申報。

財政部表示，若不便前往戶籍所在地，可就近前往任一國稅局查調所得，僅限查詢本人資料（非申報戶全員資料）及填寫申報書，再將相關文件郵寄至戶籍所在地國稅局。

財政部表示，查調所得時請持本人身分證正本，委託代辦則要攜帶委託人身分證正本或影本（須切結與正本相符）、印章、委任書，以及受託人身分證正本。

如須繳稅，則要帶著「綜所稅自動補報稅額繳款書」前往代收稅款金融機構（郵局不代收）以現金繳納。