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所得稅申報落幕 財政部統計國庫總進帳金額破兆元

聯合報／ 記者賴昭穎／台北即時報導
財政部賦稅署統計114年度綜所稅稅收淨額3217.43億元、營所稅稅收淨額7724.5億元，合計達1兆941.93億元。圖／本報資料照片
財政部賦稅署統計114年度綜所稅稅收淨額3217.43億元、營所稅稅收淨額7724.5億元，合計達1兆941.93億元。圖／本報資料照片

114年度所得稅結算申報6月1日完成，根據財政部財政資訊中心彙整受理申報案件初步統計，綜合所得稅和營利事業所得稅的申報件數和稅額都較113年度成長，統計114年度綜所稅稅收淨額3217.43億元、營所稅稅收淨額7724.5億元，合計達1兆941.93億元。

財政部賦稅署指出，114年度綜所稅方面，總申報件數705萬2870件，較上年度698萬2963件增加6萬9907件，成長1%；總自繳稅額3852億元（含最低稅負申報稅額182億元），較上年度3408億元增加444億元；退稅金額635億元，較上年度678億元減少43億元；總自繳稅額減除退稅金額後之稅收淨額3217億元，較上年度稅收淨額2730億元增加487億元，增加17.83%。

賦稅署指出，初步分析後，114年度結算申報件數略為增加，主因為稅收淨額增加推估係因股利所得及薪資所得增加所致。

至於114年度營所稅總申報件數114萬7686件，較上年度112萬4664件增加2萬3022件，成長2.05%；總自繳稅額7725億元，較上年度6538億元增加1187億元，增幅18.15%。另境外電商申報營利事業所得稅件數173件，申報應納稅額26.13億元。賦稅署初步分析，申報件數略為增加；申報自繳稅額增加，主要是部分公司114年度獲利較上年度成長。

賦稅署指出，由於申報資料目前尚在統整中，總申報件數及繳稅金額以最終統計資料為準。

所得稅 財政部 綜所稅 報稅

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