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2025年綜所稅申報達705萬件 手機報稅占比衝上45%

經濟日報／ 記者胡順惠／即時報導
手機報稅占網路申報件數比重，從去年的約40%提升至45%。記者許正宏／攝影
手機報稅占網路申報件數比重，從去年的約40%提升至45%。記者許正宏／攝影

2025年綜合所得稅結算申報於6月1日截止，財政部賦稅署統計，截至申報截止日止，全國已完成申報約705萬件，較2024年度增加約7萬件。其中網路申報638萬件，年增22萬件；手機報稅289萬件，較去年增加29萬件，年增11%，占網路申報比重提升至45%，顯示手機報稅已成為民眾主要申報方式之一。

財政部賦稅署下午召開例行記者會，署長宋秀玲會後被問及2025年綜所稅申報情形，她指出，綜合所得稅結算申報已於6月1日截止，截至當日止，全國共完成申報705萬件，較2024年度增加約7萬件，其中網路申報件數達638萬件，較去年增加22萬件，占整體申報件數逾九成，顯示數位報稅已成為主流。

進一步觀察申報方式，手機報稅件數達289萬件，較去年增加29萬件，年增率約11%。手機報稅占網路申報件數比重也由去年的約40%提升至45%，代表愈來愈多民眾習慣透過手機完成報稅程序。

此外，今年透過網路上傳附件案件約27.5萬件，較去年成長21%，反映民眾對線上補件及數位化申報流程接受度持續提高。

宋秀玲表示，近年持續優化手機報稅功能，目前手機報稅已可提供所得、扣除額及稅額估算等完整資訊，便利性大幅提升，隨著民眾使用習慣逐漸建立，未來希望降低對稅額試算通知書的依賴，鼓勵納稅人多利用手機或網路完成申報，以提升報稅效率並減少紙本作業成本。

綜所稅 報稅

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