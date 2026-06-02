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店面出租、樓上自住有差！稅務局教一招保住自住優稅
不少民眾將透天厝一樓出租做店面，自己則居住在樓上。新竹稅務局提醒，若房屋屬於部分出租、部分自住，且自住與非自住使用面積可明確劃分，只要符合相關規定，自住部分仍可適用自用住宅用地優惠稅率課徵地價稅，降低稅負。
舉例來說，地主小明擁有一棟3層樓房屋，每層樓面積55平方公尺，土地面積120平方公尺，其中1樓出租作店面營業，2、3樓作為自住房屋使用，只要2、3樓已辦妥戶籍登記，且土地所有權人、配偶及未成年受扶養親屬適用自用住宅用地未超過一處，就可依實際使用情形申請按比例課徵地價稅。
其中，2、3樓自住面積占整棟房屋三分之二，因此所對應的80平方公尺土地，可適用自用住宅用地優惠稅率；其餘40平方公尺土地則按一般用地稅率課徵地價稅。透過區分使用情形，仍可保留部分土地的優惠稅率資格。
稅務局表示，若未來租約終止，房屋全部恢復自住使用，土地所有權人應於當年9月22日前重新提出申請，經稅務機關核准後，才能讓全部土地適用自用住宅用地優惠稅率。
稅務局也提醒，已核准適用特別稅率課徵地價稅的土地，若原本符合優惠稅率的原因或事實消滅，導致不再符合規定，土地所有權人應於30日內主動向稽徵機關申報，以免遭查獲後被補徵稅款及處罰。
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