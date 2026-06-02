長照機構 有條件免房地稅

隨高齡化社會來臨，長照服務需求持續增加。嘉義縣財稅局提醒，為鼓勵長照機構投入照顧服務，政府提供房屋稅及地價稅優惠，符合條件的長照機構不僅可適用較低稅率，部分財團法人長照機構甚至可免稅。

財稅局表示，若財團法人以自有房地設立長照機構，且已取得主管機關核發設立許可，同時機構非以營利為目的，相關收入也實際運用於長照服務，即可申請免徵房屋稅及地價稅。

申請時須檢附財團法人登記證書、長照機構設立許可證書及房地所有權證明等文件。其中，房屋稅應於每年3月22日前提出申請，地價稅則須於9月22日前申請，經核准後即可自當年度起適用。

此外已取得籌設許可、正處於興建階段的財團法人長照機構，在施工期間也可申請免徵地價稅。不過，若發生建照失效、逾期未開工、未依期限完工，或籌設許可遭撤銷等情況，稅捐機關仍可能追回原先免徵的地價稅款。