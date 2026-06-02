漏開發票 符合兩要素免罰

不少營業人發現漏開統一發票後，會趕緊補開發票，以為這樣就能免除處罰。不過，財政部北區國稅局提醒，補開發票只是其中一步，若未同時補申報銷售額、補繳稅款並加計利息，仍不符合稅法規定，可能面臨補稅及處罰。

北區國稅局表示，稅捐稽徵法第48條之1條訂有「自動補報補繳免罰」規定，納稅人若自行發現有短漏報稅捐情況，在未經檢舉、調查前可主動補報、補繳漏稅款及利息，才能免罰。不過，必須同時符合「未遭檢舉或調查」以及「完成補報補繳」兩項要件，缺一不可。

舉例來說，A商號2025年6月銷售皮件精品給消費者時漏開發票，事後雖於7月21日補開，但因當期營業稅申報期限已於7月15日截止，商家並未同步補報5至6月期銷售額，也未補繳營業稅及加計利息，國稅局8月接到民眾檢舉並展開調查，認定其不符合自動補報補繳免罰規定，仍須補稅並處罰。